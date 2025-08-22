Кэпиталз открыли новую страницу в истории. Сыгран первый матч в Латвии

Денис Гончаренко успешно дебютировал в «Кэпиталз»

Столичный «Киев Кэпиталз», готовящийся к старту в Балтийской Optibet-лиге, провел первый контрольный матч в межсезонье.

Под руководством нового главного тренера Олега Тимченко украинский коллектив переиграл будущего соперника по Балтийской лиге – рижскую «Призму» – 6:2.

Матч состоялся в Озолниеках (Латвия), где «Кэпиталз» проводит свои сборы. У победителей по две шайбы забросили новички: 23-летний украинец Денис Гончаренко и бывший игрок сборной Латвии 36-летний Лаурис Баярунс.

Следующий контрольный поединок «Кэпиталз» сыграют 27 августа против вице-чемпионов Optibet-лиги – «Земгале».

Товарищеский матч

«Киев Кэпиталз» – «Призма» (Рига) – 6:2

Шайбы «Кэпиталз»: Гончаренко (Р.Ципрусс, Царьковский), Баярунс (Карсумс), Гончаренко (Царьковский, Панченко), Сарока (Новиковс), Беговс (Баярунс, Карсумс), Баярунс (Беговс).

sport.ua