ОФИЦИАЛЬНО. Игроки НХЛ выступят на ОИ-2026. Думают по поводу ОИ-2030

NHL

НХЛ, Профсоюз игроков, Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея финализировали и подписали договор по поводу участия игроков Лиги в хоккейном турнире Олимпиады-2026.

О решении НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду впервые с 2014 года было известно давно, однако только сейчас стороны согласовали все подробности.

«Мы рады, что НХЛ будет участвовать в ОИ-2026 – это позволит показать уровень хоккеистов нашей Лиги и порадовать болельщиков мастерством», – сказал глава НХЛ Гари Бэттман.

При этом по поводу участия игроков НХЛ в ОИ-2030 информации пока нет.

«Мы ожидаем и хотим, чтобы игроки Лиги были на Олимпиаде в 2030 году. Однако это будут совсем другие переговоры», – добавили в НХЛ.

sport.ua