Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин уверен – в Сильверстоуне Кими Антонелли будет выступать без оглядки на штраф за инцидент в Шпильберге…

Эндрю Шовлин: «С Кими всё будет в порядке. Он был расстроен после схода и смущён допущенной ошибкой, из-за которой он и Макс выбыли из гонки. Он не притворялся, что это была чья-то вина. Он признал ошибку и получил штраф с потерей трёх мест на старте. Но в Сильверстоуне ему придется забыть об этом и сосредоточиться на работе, на том, чтобы занять как можно более высокое место на старте, настроив машину на квалификацию и гонку.

Свою ошибку он уже пережил. С каждым случается. Сейчас он полностью сосредоточен на подготовке к Гран При Великобритании. Вместе с Боно и другими инженерами он готовится к предстоящей гонке, и я уверен – он вернётся в борьбу более сильным».

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