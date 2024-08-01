Ландо Норрис: Сайнс должен был перейти в Red Bull

На этой неделе было объявлено о том, что Карлос Сайнс подписал многолетний контракт с Williams. Комментируя переход Сайнса, его бывший напарник по McLaren Ландо Норрис высказал мнение, что испанский гонщик заслуживает место в Red Bull Racing.

Ландо Норрис: «Я не знаю, какие были планы, поэтому мне легко говорить, что он должен был перейти в Red Bull. Очевидно, у меня предвзятое мнение по этому вопросу, поскольку я знаю Карлоса лучше, чем Серхио Переса. Карлос многого заслуживает, поскольку он – один из лучших гонщиков Формулы 1. Он доказывал это бесчисленное количество раз, и мы с ним хорошие друзья.

Я рад, что Карлос останется в Формуле 1. У него будет машина, и он попробует вернуть Williams на вершину. Его напарником станет Алекс Элбон, и я думаю, что это пойдёт только на пользу Формуле 1.

Уверен, многие считают, что ему следовало перейти в Red Bull, но решение принимал не я».

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