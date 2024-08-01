«У него хороший стиль, но...» Руис назвал победителя реванша Усик – Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Энди Руис поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Первый поединок был потрясающий! Я наблюдал за первым боем у себя в зале, кричал и болел за Александра. Мне очень понравился этот мегафайт. Я думаю, что Усик победит и во втором бою. У Тайсона хороший стиль, но не знаю. Мне кажется, что украинец снова выиграет», – сказал Руис.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua