Александр УСИК: «Я немножко болен этим» 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик высказался о своей любви к боксу.

«Это прекрасная идея провести с Дюбуа бой за звание абсолютного чемпиона мира на Уэмбли. Это классно, почему нет? Многие говорят, что я победил всех в двух дивизионах, спрашивают: «Для чего тебе это?». Все просто – я немного болел этим спортом. Я обожаю бокс. Он дал мне все: машину, дом, мою замечательную команду», – сказал Усик.

Ранее Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

sport.ua