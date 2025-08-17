Красюк объяснил, почему Итаума откажется от боя с Усиком: «Не разрешат»

Getty Images/Global Images Ukraine. Красюк и Усик

Британские сверхтяжеловесы Мозес Итаума (13-0, 11 KO) и Диллиан Уайт (31-4, 21 КО) провели в Эр-Рияде поединок. Бой завершился победой Итаумы нокаутом в первом раунде.

После феерической победы молодого британца начали появляться слухи о возможном бое Мозеса против украинца Александра Усика. Украинский промоутер Александр Красюк, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему это сражение не состоится.

– После победы британца начались разговоры о его возможном бое с Усиком. Следует ли Александру соглашаться на этот бой? Как он может завершиться?

– Я близко и очень давно знаком с промоутерами Итаумы и хорошо понимаю их уровень осознания бокса. Они знают, что «поймали вундеркинда». Но ведь и понимают его реальный уровень.

Поэтому ближайшие 2-3 боя никто не позволит Итауме сразиться с Усиком, потому что сбить такой самородок на подлете дело глупо. Также очень надеюсь, что Усик объявит о завершении карьеры или, по крайней мере, о своих планах сделать это в скором времени, – заявил Промоутер.

