Пиастри отказался менять стиль ради очков в Ф1

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри заявил, что не собирается менять стиль и продолжит бороться за победы в каждой гонке Формулы-1, даже несмотря на борьбу за чемпионский титул сезона-2025. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Слова 24-летнего австралийца приводит Motorsport. Пиастри является одним из главных претендентов на титул и возглавляет личный зачёт чемпионата, опережая напарника по команде Ландо Норриса на девять очков. При этом руководство «Макларена» разрешает гонщикам бороться между собой без командных приказов.

«Сейчас слишком рано просто накапливать очки и финишировать ради самого финиша. Нужно выкладываться на максимум и пытаться брать максимум очков. Очевидно, что за титул боремся мы вдвоём, поэтому это своего рода дуэль. Но в целом философия гонок остаётся прежней: раньше мы концентрировались на Кубке конструкторов, и команда всё равно получала одинаковое количество очков, если мы занимали первое и второе место», — отметил Пиастри.

По его словам, философия гонщика заключается в том, чтобы всегда рисковать ради победы, а не довольствоваться вторым или третьим местом. «Фраза “идти от гонки к гонке” звучит банально, но это правда. Нельзя думать о том, что будет в Абу-Даби, и отвлекаться от текущих этапов. Чтобы оставаться на вершине Формулы-1, нужно показывать максимум каждый уикенд», — подчеркнул австралиец.

На летнюю паузу Оскар Пиастри ушёл в статусе лидера чемпионата, а его команда «Макларен» возглавляет Кубок конструкторов с 559 очками.

Напомним, мы также писали о том, что в Mercedes не сомневаются в потенциале и таланте Антонелли.