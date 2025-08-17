В Mercedes не сомневаются в потенциале и таланте Антонелли

В первой половине своего дебютного сезона в Формуле 1 Кими Антонелли отличился несколько раз, прежде всего в Австралии, где он занял 4-е место, и в Канаде, где поднялся на подиум. Но в середине лета наступил некий спад результатов. 18-летний гонщик Mercedes не зарабатывал очки на трёх этапах подряд и только в Венгрии вернулся в призовую десятку.

При этом Льюис Хэмилтон, чьё место в команде занял юный итальянец, не раз говорил, что полностью поддерживает этот выбор, и Брэдли Лорда, руководителя пресс-службы Mercedes, это не удивляет.

«Это полностью соответствует характеру Льюиса, которого мы знаем много лет, – цитирует Брэдли RacingNews365. – Кими появился в команде в конце прошлого сезона, и Льюис тогда помогал ему советами, предлагал поддержку и подбадривал, хотя под конец того сезона в какие-то моменты у него самого были достаточно серьёзные трудности.

Молодые гонщики, приходящие в Формулу 1, могут считать Хэмилтона прекрасным союзником. Вероятно, никто так хорошо не понимает, что значит, когда с дебютантом топ-команды связаны очень высокие ожидания, ведь он был в такой ситуации в 2007 году.

Кими высоко оценил его поддержку, как и остальные молодые гонщики, которые тоже это чувствуют. По ходу дебютного сезона могут быть и успехи, и неудачи, он полностью посвящён накоплению опыта, а этот процесс в том числе сопряжён с приятными открытиями и сюрпризами, но трудных моментов больше.

Безусловно, как можно ожидать, когда пилотировать становится труднее, гонщикам не хватает уверенности при прохождении поворотов, и этим объясняется спад результатов. Вероятность выбыть из борьбы на ранних стадиях квалификаций становится выше, чем в начале сезона.

Ключевой момент состоит в том, что мы признаём: эффективность машины оставляет желать лучшего, поэтому в Кими мы не сомневаемся, разве что пока ему не хватает опыта…

Суть нашего подхода в том, чтобы его поддерживать, чтобы он старался учиться на позитивных моментах процесса накопления опыта, и не слишком зацикливался на результатах. Затем ему надо уделить максимум внимания восстановления уверенности в своих силах.

Это происходит в процессе общения с инженерами, в процессе понимания, что именно мы делаем с машиной, и как действовать, чтобы в полной мере раскрыть её потенциал. Мы стараемся предоставить Кими машину, которая позволит ему продемонстрировать свой талант – это для нас приоритет. А что талант у него есть, мы знаем точно.…

Решение о контракте с Кими мы принимали совершенно сознательно, и наша задача в том, чтобы помочь ему раскрыться, создать для этого необходимые условия.

Разумеется, если мы сможем предоставить ему более предсказуемую машину, тем легче будет идти этот процесс, но именно в этом плане мы подкачали во второй четверти сезона. Но надеемся, что нам удастся найти более эффективное направление для дальнейшего прогресса».

