В Ferrari укрепляют отдел аэродинамики

Итальянская пресса пишет о том, что руководитель отдела аэродинамики команды Sauber Франк Санчес переходит в Ferrari.

После обязательного при смене команды отпуска Санчес начнёт работу в Маранелло в должности главного специалиста по аэродинамике и будет подчиняться непосредственно главе отдела Диего Тонди, сосредоточившись на проекте машины 2026 года. Официально о переходе Санчеса в Маранелло пока не объявлено.

Франк Санчес начал карьеру в Формуле 1 в команде Marussia, в которой проработал до лета 2012 года. Затем он перешёл в Toro Rosso, с которой провёл восемь сезонов. После Санчес перешёл в Sauber, где дорос до главы отдела аэродинамики.

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