«Знаете, что будет, если мы подеремся?» Новый Майк Тайсон – о бое с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Молодой британский проспект Мозес Итаума, которого сейчас называют новым Майком Тайсоном, высказался о его возможном поединке против Александра Усика.

«Знаете, что будет, если мы подеремся? Как вы думаете? Не знаю, что сказать. Думаю, что мы этого никогда не узнаем», – сказал Итаума.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua