Фьюри возвращается на ринг. Проведет бой 9 мая, известен соперник

Instagram. Тайсон Фьюри та Томми Фьюри

Британский боксер Томми Фьюри проведет первый бой с 2023 года.

Томи проведет поединок с боснийцем Кенаном Ханджаличем (4-1, 3 КО). Поединок пройдет в Будапеште (Венгрия) на MTK Sport Park.

Последний бой Томми провел еще в 2023 году против блогера KSI, а перед этим одолел еще одного известного шоумена Джейка Пола. У Фьюри всего 10 боев на профи-ринге и десять побед.

Ранее британский боксер Томми Фьюри, брат суперзвезды бокса Тайсона, отказался от уже анонсированного боя с экс-бойцом UFC Дарреном Тиллом.

sport.ua