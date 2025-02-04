Где смотреть онлайн большой бой в Манчестере Дерек Чисора – Отто Валлин

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора и Отто Валлин

Вечером, 8 февраля, на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) состоится большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием станет поединок в супертяжелом весе – на ринге встретятся известный британский супертяж и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (27-2, 15 КО).

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Основной кард начнется 8 февраля в 20:00 по Киеву, а главный поединок ожидается не ранее 00:30 (9 февраля) по киевскому времени.

Прямую трансляцию шоу проведет стриминговый сервис DAZN. Все новости о бое будут доступны на Sport.ua.

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