Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе

Организация IBF решила, что бой 1 июня между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа состоится за временный титул супертяжелого веса.
Ранее была вероятность, что IBF уже сейчас лишит Александра Усика титула, чтобы Хргович в качестве обязательного претендента дрался за полноценный титул.
Усик пока сохраняет все титулы, но победитель боя Хргович – Дюбуа может быть переведен в статус полноценного чемпиона в ближайшие месяцы.
Решение об это еще не принято.
Ранее команда Усика попросила IBF сделать исключение и сохранить титул до боя-реванша с Тайсоном Фьюри в конце года, чтобы и во втором поединке на кону был статус абсолютного чемпиона.