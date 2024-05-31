Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе

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Организация IBF решила, что бой 1 июня между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа состоится за временный титул супертяжелого веса.

Ранее была вероятность, что IBF уже сейчас лишит Александра Усика титула, чтобы Хргович в качестве обязательного претендента дрался за полноценный титул.

Усик пока сохраняет все титулы, но победитель боя Хргович – Дюбуа может быть переведен в статус полноценного чемпиона в ближайшие месяцы.

Решение об это еще не принято.

Ранее команда Усика попросила IBF сделать исключение и сохранить титул до боя-реванша с Тайсоном Фьюри в конце года, чтобы и во втором поединке на кону был статус абсолютного чемпиона.

sport.ua