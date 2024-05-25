Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

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В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о возможном реванше между Фьюри и Усиком.

«Я слышал, что Уоррен и Арум сказали, что реванш между Фьюри и Усиком возможно состоится в начале 2025 года. Я надеюсь, что он состоится раньше, ведь сейчас только май. Да, оба боксера должны иметь 6-8 недель отдыха, а затем вернуться в тренировочный лагерь. Надеюсь, они проведут бой в октябре-ноябре. Мы не очень хотим, чтобы Усик и Фьюри боксировали раз в год в их возрасте», – сказал Хирн.

Ранее промоутер Тайсона рассказал, что реванш Усик-Фьюри может состояться в декабре.

sport.ua