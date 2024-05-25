Изола: Предсказать идеальный момент для пит-стопа сложно

Шарль Леклер в третий раз в карьере выиграл поул в Монако, и первые два ряда стартового поля заняли только гонщики Ferrari и McLaren. В Pirelli подвели итоги дня с точки зрения шинников.

Они обратили внимание, что мягкие шины состава C5, которые в основном применялись во время квалификации, работали эффективно и обеспечивали хорошее сцепление на узкой и извилистой городской трассе.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «События субботы в Монако, как правило, вызывают очень большой интерес – так было и на этот раз. 60 минут квалификации, в которые решалось, как будет выглядеть стартовое поле, прошли в напряжённой борьбе, и неопределённость сохранялась до самого последнего момента.

Поздравления Шарлю Леклеру с его третьим поулом на домашней трассе, но и остальные 19 гонщиков заслуживают похвалы: когда наблюдаешь за тем, как они несутся по этим улицам, чиркая по барьерам, всегда захватывает дух.

Леклер был быстрее всех уже в пятницу, и сегодня это повторилось, но борьба носила очень острый характер; лучшее время в трёх квалификационных сессиях показали три гонщика трёх разных команд, при этом разница в результатах была очень небольшая, и это подтверждает такой факт: лучшие 15 результатов в первой части квалификации уложились всего в четыре десятых.

С технической точки зрения также подтвердилось, что состав C5 отлично работает на такой трассе с таким типом покрытия. По сравнению с прошлогодней квалификацией результаты прохождения кругов заметно возросли, а время поула стало лучше более чем на секунду. Оно даже быстрее результата, полученного командами на симуляторах (1:10,500).

Сегодня было очень интересно, и теперь можно ожидать, что гонка пройдёт по достаточно предсказуемому сценарию с единственным пит-стопом. Использоваться будет резина составов Medium и Hard. Те, кто решит стартовать на жёстких шинах, постараются максимально продлить первый отрезок в надежде на появление автомобиля безопасности, что позволит провести пит-стоп с минимальными потерями времени.

Но предсказать идеальный период для пит-стопов довольно сложно, поскольку это будет зависеть от того, будут ли на трассе происходить инциденты, благодаря которым могут появляться те или иные возможности. Но теоретически окно пит-стопов может быть в период с 25-го по 35-й круг для тех, кто предпочтёт старт на Medium, чтобы затем перейти на Hard. Для тех, кто выберет вариант Hard-Medium, это окно должно быть между 45 и 55 кругами.

Меньше чем через 24 часа узнаем, в какой мере эти прогнозы оправдаются».

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