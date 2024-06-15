Українець Михайлюк взув особливі патріотичні кросівки на четвертий матч фіналу НБА. Показуємо

Український баскетболіст «Бостона» Святослав Михайлюк взяв участь в четвертому матчі фіналу НБА, де якого команда поступилася «Далласу» з рахунком 84:122, але продовжує вести в серії з загальним рахунком 3-1.

Михайлюк отримав майже 10 хвилин ігрового часу, за які реалізував один триочковий кидок та зробив одне підбирання. Він виконав сім кидків, але точним виявився лише один.

На матч Святослав взув особливі патріотичні кросівки, виконані у синьо-жовтих кольорах. На них є написи «Stand with Ukraine» та «Героям слава!». Цим Михайлюк сам поділився в своєму інстаграмі:

Фото: sviat_10/instagram

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