Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик обнародовал документальный фильм о своем пути к титулу абсолютного чемпиона мира.

В 10-минутном видео показаны моменты из боев украинского боксера в хевивейте.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

ВИДЕО. Усик выпустил документальный фильм о пути к абсолюту

sport.ua