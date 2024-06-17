Борьбу за победу в Ле-Мане ведут четыре команды

Когда до финиша марафона в Ле-Мане оставалось чуть более пяти часов, Антонио Фуоко в борьбе за лидерство опередил гонщика Porsche Фредерика Маковеки и вышел на первую позицию – к восторгу команды Ferrari и её болельщиков. При этом на третьей позиции ехал Роберт Шварцман на таком же гиперкаре Ferrari 499P, а когда американец свернул на пит-лейн, поднялся на вторую строчку.

Но Роберта вплотную преследовал Себастьен Буэми на Toyota, и было понятно, что у опытнейшего мастера гонок на выносливость самые серьёзные намерения, и он готовит атаку.

Через какое-то время оба поехали на плановый пит-стоп, но вернулись на трассу в том же порядке, их машины разделяло меньше секунды, и борьба продолжалась.

Когда Фуоко отправился в боксы Ferrari, в лидеры вышел Эрл Бамбер на гиперкаре Cadillac №2, но Антонио ехал в 11 секундах позади, и было понятно, что всё ещё может измениться. На первую позицию он вернулся, когда Бамбер свернул на пит-лейн, и теперь гонку вновь возглавлял дуэт гиперкаров Ferrari: Фуоко лидировал, меньше чем на пять секунд опережая Роберта Шварцмана, пилотировавшего гиперкар 499P команды AF Corse.

Но Буэми упорно преследовал Шварцмана, не первый десяток кругов держась вплотную за его жёлтой Ferrari.

Четвёртую позицию занимал гонщик Porsche Кевин Эстре, стартовавший с поула, но он проигрывал первой тройке порядка десяти секунд. Замыкал пятёрку Джеймс Каладо на Ferrari №51.

Таким образом за четыре с небольшим часа до конца гонки вполне реальные шансы на победу сохраняли все упомянутые команды: Ferrari, AF Corse, Toyota и Porsche.

Когда на трассе в очередной раз появились жёлтые флаги и борьба была нейтрализована, Буэми, вероятно, составил план дальнейших действий. Он понимал, что опыт Шварцмана в WEC несравнимо меньше, и на рестарте ему будет сложнее отбить решительную атаку.

Так и получилось: на прямой четырёхкратный чемпион мира по гонкам на выносливость опередил соперника, однако оставался впереди совсем недолго, поскольку вскоре свернул на пит-лейн.

А впереди вновь ехали две машины Ferrari – красная №50 и жёлтая №83. Но, разумеется, всё ещё может не раз измениться…

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