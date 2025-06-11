Формула E: Сетте Камара заменит Нато на этапе в Берлине

Заводская команда Nissan, выступающая в Формуле E, объявила, что на июльском сдвоенном этапе в Берлине Нормана Нато заменит резервный гонщик Серхио Сетте Камара.

Это связано с тем, что 13 июля в Бразилии проходят «6 часов Сан-Паулу», пятый этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, и для Нато это приоритет, поскольку он входит в экипаж №12 команды Cadillac Team Jota.

А Сетте Камара получит хорошую возможность проявить себя за рулём гоночного электромобиля Nissan, ведь это одна из лучших машин Формулы E, и не случайно единоличным лидером чемпионата является Оливер Роулэнд, ведущий гонщик японской команды.

Серхио Сетте Камара: «Я очень рад, что смогу выступить за команду Nissan в Берлине. Для меня это хорошая возможность пилотировать одну из лучших машин чемпионата, ведь раньше у меня такого опыта не было, и я готов выложиться по максимуму.

Мне приятно сотрудничать с этой командой даже в роли резервного гонщика, ведь Nissan Formula E Team отличает менталитет победителей. Атмосфера, которая в ней царит, способствует профессиональному росту, и уже то, что я нахожусь в этом коллективе, придаёт боевой настрой.

Возвращение в гонки – особое событие, а тот факт, что мне предстоит выступать за Nissan, делает его ещё более значимым».

Сетте Камара выступал в Формуле E с 8-го по 10-й сезон электрической серии за команды Dragon Penske, NIO 333 и ERT/Cupra, но в основном финишировал на одном из последних мест.

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