Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ларри Холмс

Легендарный супертяжеловес Ларри Холмс рассказал, чем закончился бы гипотетический бой между Джорджем Форманом и Майком Тайсоном.

«Я не собираюсь критиковать Майка Тайсона, но Джордж Форман победил бы его за две секунды, он бил слишком сильно.

Если кто-то решился бы подойти к Джорджу Форману, то должен был бы уметь боксировать так, как я или Али. Нельзя было перед ним так стоять – он мог оторвать голову», – сказал Холмс.

Ранее легендарный американский боксер Флойд Мейвезер назвал лучшего супертяжеловеса в истории бокса, выделив Холмса.

sport.ua