Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой.

Майк Тайсон рассказал, как готовится к этому бою и назвал вещи, от которых ему пришлось отказаться.

«Я веду сейчас дисциплинированный образ жизни. Я уже шесть недель не курю траву и не сплю со своей женой. Я не курил с самого детства, ненавижу отсутствие возможности курить. Но я делаю это все, как будто мне это нравится», – сказал Тайсон.

Бой Майка с Джейком Полом запланирован на 20 июля.

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sport.ua