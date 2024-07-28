ВИДЕО. Усик оценил выступление британского проспекта и обратился к Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в хевивейте Александр Усик побывал на большом вечере бокса в Лондоне, в котором также выступил перспективный 19-летний Мозес Итаума.

На вопрос о Мозесе украинец отвел: «Он хороший боксер, хороший парень».

Также Усика попросил оставить послание Тайсону Фьюри, на что Александр ответил: «Тайсон, брат, привет».

Отметим, что Итаума во 2-м раунде финишировал 44-летнего польского ветерана Мариуша Ваха.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua