Боксер-чемпион рассказал, кто сейчас может победить Усика и забрать пояса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Дюбуа победит в реванше. Я хорошо знаю Даниеля и знаю, как он сейчас работает. В 2023 году Усик был на пару голов лучше Дюбуа, были совсем другие уровни, сейчас ситуация другая.

Дюбуа сейчас изменился как боксер, а Усик стареет, хотя признаков спада у него нет. Проблема в том, что два боя против Фьюри забрали очень много у украинца, поэтому я ставлю в этом бою на Дюбуа», – сказал Оливер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua