Сборная Украины завоевала 11 медалей на Кубке мира по кикбоксингу в Анталии

Kickboxing

Кубок мира по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт завершился в турецкой Анталье.

Сборная команда Украины завоевала 11 медалей (5 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые).

За награды Кубка мира боролись 2549 спортсменов из 41 страны, в том числе 21 представитель Украины.

Победители и призеры из Украины на Кубке мира по кикбоксингу WAKO:

🥇 Золото: Артем Мельник (86 кг); Иван Ткаченко (+91 кг); Паша Тапдигов (57 кг); Тимур Бриков (81 кг); Марк Гусар (71 кг).

🥈 Серебро: Александр Дрозд (60 кг); Виктория Боярченко (65 кг); Роман Пшеничный (81 кг).

🥉 Бронза: Анна Чернобривец (60 кг); Никита Китченко (75 кг); Данил Стрелец (54 кг).

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