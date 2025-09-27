Выбран идеальный соперник для Мозеса Итаумы. Усика придется подождать

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Бывший чемпион мира Тони Беллью выбрал идеального соперника для Мозеса Итаумы.

«Мозесу крайне важно пройти дистанцию не менее шести раундов. Никто не может серьезно рассматривать его как претендента на бои с топовыми супертяжеловесами, пока он не продемонстрирует, что способен выдержать такой темп и давление. Я совершенно не сомневаюсь в его классе. Но ему стоит пройти настоящую проверку в боях на длинной дистанции.

Я считал, что Энди Руис — идеальный вариант. Он работает в высоком темпе, наносит много ударов и всегда выходит на ринг, чтобы победить. Он не из тех, кто просто падает перед соперником. Это был бы по-настоящему качественный и захватывающий бой», — сказал Белью.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua