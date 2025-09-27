Макс Ферстапппен: Это было здорово!

Экипаж Макса Ферстаппена и Криса Лалхэма выиграл 4-часовую гонку на «Северной петле» Нюрбургринга, хотя для обоих это был дебют на сложнейшей немецкой трассе за рулём машины Ferrari 296 GT3.

«Это было здорово! – прокомментировал Макс сразу после финиша, на пит-лейн автодрома поздравив напарника с этим успехом. – На первых двух отрезках дистанции на сухой трассе машина работала отлично, но я понял это ещё по ходу квалификации.

Правда, тогда нам немного не повезло (Ферстаппен показал только 3-е время), но в гонке всё сложилось, как надо, и я думаю, что даже в трафике на первых двух отрезках я не допускал особых ошибок. Впервые победить на такой трассе – это же замечательно!

Разумеется, в конечном итоге я хочу проехать и 24-часовую гонку. Сложно сказать, получится ли осуществить это в следующем году, но теперь мне нужно набрать побольше опыта и провести ещё несколько гонок серии NLS».

