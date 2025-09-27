Пекин. Швёнтек продлила победную серию, Чжэн Циньвэнь вернулась в Тур, семь сеяных теннисисток проиграли на старте

На турнире WTA 1000 в Китае завершились матчи второго круга



Пекин, Китай • 24 сентября – 5 октября • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Юань Юэ (Китай, WC) 6:0, 6:3

Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (-, 28) 6:1, 4:6, 6:4

Лоис Буассон (Франция) – Людмила Самсонова (-, 19) 6:3, 6:4

Эмма Наварро (США, 16) – Елена-Габриэла Русе (Румыния) 6:3, 7:6(0)

Александра Саснович (-, Q) – Наоми Осака (Япония, 12) 1:6, 6:4, 6:2

Марта Костюк (Украина, 23) – Элла Зайдель (Германия, Q) 6:1, 6:1

Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Кристина Букша (Испания, Q) 6:3, 6:3

Джессика Пегула (США, 5) – Айла Томлянович (Австралия) 6:0, 6:3

Мирра Андреева (-, 4) – Чжу Линь (Китай, WC) 6:2, 6:2

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина, 29) 7:5, 6:4

Майя Джоинт (Австралия) – Диана Шнайдер (-, 17) 7:5, 6:1

Сонэй Картэл (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия, 14) 6:3, 6:0

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Клара Таусон (Дания, 10) 6:4, 2:6, 6:3

Анастасия Потапова (-) – Виктория Мбоко (Канада, 21) 7:6(5), 7:5

Линда Носкова (Чехия, 26) – Ван Сиюй (Китай, WC) 6:3, 6:2

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Эмилиана Аранго (Колумбия, LL) 6:3, 6:2

Ига Швёнтек выиграла пятый матч подряд. Напомним, что на прошлой неделе полька стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Сеуле. Также полька продлила свою беспроигрышную серию в Пекине до семи матчей, поскольку не играла на турнире в прошлом сезоне из-за временного отстранения за нарушение антидопинговых правил. В следующем круге Швёнтек сыграет против Камилы Осорио.

Эмма Радукану и Джессика Пегула проведут четвертую очную встречу в Туре. Дважды в их противостояниях выигрывала американка, в том числе в этом году в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами.

Майя Джоинт (№36 WTA) записала в свой актив третью в карьере победу над соперницей из топ-20 в десяти сыгранных матчах. Предыдущие два также были в этом сезоне. Дальше австралийка сыграет с Сонэй Картэл (№81 WTA), которая также в третий раз смогла обыграть представительницу первой двадцатки рейтинга.

Зейнеп Сёнмез (№82 WTA), обыграв Клару Таусон (№12 WTA), одержала свою самую рейтинговую победу в карьере и первую над теннисисткой, входящей в топ-20. Турчанка также впервые вышла в третий круг на турнирах WTA 1000, в котором встретится с Анастасией Потаповой.

Чжэн Циньвэнь провела свой первый матч почти за три месяца. Напомним, что в июле китайская теннисистка перенесла операцию на правом локте. Следующей соперницей Чжэн Циньвэнь будет Линда Носкова.

Фото: Getty Images.

