Байндл и Соболева вышли в четвертьфиналы турниров ITF, Завацкая проиграла во втором круге

Украинские теннисистки сегодня провели свои очередные матчи на турнирах ITF

Катерина Байндл, получившая пятый номер посева на турнире ITF W75 в Праге, в матче второго круга обыграла румынку Андрею Миту — 4:6, 6:4, 6:3. Это третья победа подряд в активе Байндл в противостояниях с представительницей Румынии. Ранее они играли в 2015 и 2016 годах также на турнирах ITF.

Для Катерины это будет первый четвертьфинал с августа прошлого года, когда она сыграла на этой стадии турнира WTA 250 в Праге. Дальше украинка встретится с четвёртой сеяной Доминикой Шалковой из Чехии.

Анастасия Соболева, которая стартовала на турнире ITF W75 в Трнаве с квалификации, проведёт свой крупнеший четвертьфинал после тяжёлой победы над Теной Лукас из Хорватии — 6:4, 3:6, 7:5. За место в полуфинале украинка поспорит со второй сеяной японкой Моюкой Утидзимой.

Катарина Завацкая не смогла выиграть свой второй матч на турнире ITF W75 в Сен-Годенс, уступив француженке Эльзе Жакмо, посеянной под четвёртым номером — 3:6, 2:6.

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