Бостад. Рублев проиграл 121-й ракетке мира в первом круге, Монтейру победил Рууда

На турнире АТР 250 в Бостаде известны первые участники 1/4 финала

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Андрей Рублёв (-, 1) 7:6(5), 3:6, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Денис Евсеев (Казахстан, Q) 2:6, 6:3, 6:2

Дуе Айдукович (Хорватия, Q) – Павел Котов (-, 8) 7:6(7), 3:6, 6:3

Тьягу Монтейру (Бразилия) – Каспер Рууд (Норвегия, 2) 6:3, 6:3

121-я ракетка мира Тьяго Агустин Тиранте впервые в карьере сыграл против соперника из топ-10. Аргентинец также впервые сумел выиграть два матча в основной сетке турнира АТР и теперь за место в полуфинале сыграет против испанца Роберто Карбальеса Баэны. Андрей Рублев, который выиграл титул в прошлом году в Бостаде, проиграл четвертый матч подряд.

130-я ракетка мира Дуе Айдукович впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира АТР после победы над восьмым сеяным Павлом Котовым. Дальше соперником хорвата станет Тьягу Монтейру из Бразилии.

Тьягу Монтейру шестой раз сыграл против Каспера Рууда и второй раз сумел его победить. Бразилец пятый раз в карьере победил соперника из топ-10 и выиграл уже четвертый такой матч подряд (в этом сезоне он победил Карлоса Алькараса и Стефаноса Циципаса). Монтейру второй раз в этом сезоне сыграет в четвертьфинале турнира АТР.

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