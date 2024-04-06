Иноагенты, бомжи, заложники. «Нейтральные» теннисисты, которые хотят на Олимпиаду, оказались в центре скандала в российском спорте

Спортивное сообщество страны-агрессора неожиданно вспомнило о своих представителях в теннисе

Журналисты, чиновники разных уровней и представители российского спорта последние несколько дней обсуждают участие своих теннисистов в Олимпиаде в Париже.

Дискуссии о том, ехать или не ехать их представителям на главные мировые соревнования, происходят в россии каждый раз, когда страна находится под спортивными санкциями. Так, обсуждения и критика продолжались и накануне Игр в 2018 и 2021-2022 годах, однако в итоге призеров и победителей после их выступлений всегда приветствовали как широкая общественность, так и высшее руководство. На этот раз в центре публичных обсуждений оказались «нейтральные» теннисисты.

«Бомжи или не бомжи»

Мы уже писали о том, какие требования выдвигает к «спортсменам с российскими и белорусскими паспортами» Международный олимпийский комитет.

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков оценил их как позволяющие спортсменам выступать на Играх в Париже, ведь от спортсменов сейчас не требуют осудить войну.

«Мы обратили внимание на заявления одного из представителей МОК, что там не будет каких-то требований, каких-то дополнительных бумаг подписывать [не нужно] и так далее. Это скорее положительная информация».

«Ну хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться».

Также не поставил под сомнение участие их представителей именно при таких условиях и вице-премьер рф Дмитрий Чернышенко.

«Если МОК подтвердит, что снимаются условия осуждения «СВО» [войны] или отказа от Родины, то юридических препятствий не будет. Если появится возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать».

Но росСМИ при этом почему-то решили сосредоточить внимание именно на комментарии Ирины Винер, известного тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. И хотя Винер методично на протяжении длительного периода выступала против участия российских спортсменов в ОИ, именно сейчас ее фраза о «бомжах» вызвала взрывную реакцию.

«Мое мнение было озвучено еще в Перми (20 октября 2023 года) на совете президента, с тех пор оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что россияне должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков

поедет на Олимпиаду».

Тезис о «спортсменах-бомжах» не нов в российском информационном пространстве и звучал он не только от Ирины Винер.

О спортивных «бездомных» россияне начали говорить в ответ на предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука еще в феврале 2023 года. Польский министр тогда предложил создать из россиян и белорусов команду беженцев, ведь именно такая сборная предусмотрена Олимпийской хартией.

Позже об этом предложении вспомнил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. «Должен официально заявить, что, несмотря на резкие высказывания, у нас нет ни одного спортсмена-бомжа. Они обеспечены и финансированием, и экипировкой. Они будут достойно выглядеть на фоне других спортивных федераций, даже несмотря на свой нейтральный статус».

В том же году Ирина Винер в одной из пропагандистских программ снова напомнила о теме «бездомных».

«Флаг и гимн россии — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать?».

Теннисистка Дарья Касаткина, которая является первой ракеткой страны-агрессора и главной претенденткой на поездку в Париж, отреагировала на комментарий Ирины Винер в соцсетях, опубликовав скриншот заголовка с этой новостью и добавив «Бомж» Дарья передает всем привет и желает хорошего дня».

Российские теннисисты готовы ехать в Париж полным составом

На этом тему «бомжей» можно было бы и закрыть, ведь после упомянутых комментариев Винер, Касаткиной и первой реакции от других представителей российского спорта, прошло целых десять дней.

Однако новый толчок этой истории могло придать интервью Даниила Медведева.

Медведев, так же как за последнее время и Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова, Анна Калинская, дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». Принадлежность этого росСМИ и к Национальной медиа-группе, и к Алине Кабаевой, очевидно, не является для «нейтральных» спортсменов причиной для отказа в комментарии.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение — так же, как я имею право быть с ним несогласным, — рассказывает Медведев на первой полосе. — У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду».

О своем желании поехать на Игры за последние несколько месяцев заявили также все топ-игроки россии: Рублев, Касаткина, Потапова, Хачанов, Самсонова, Кудерметова, Александрова, Калинская, Павлюченкова, а также Веснина, которая хочет вернуться после второго декрета.

Теннисисты отмечают, что готовы выступать и без гимна, и без флага (только Вероника Кудерметова указала о своем опасении: «Если будут какие-то метки на нас, как я слышала, то я не хотела бы выступать в таких условиях»).

Дискуссии об участии именно в Олимпийском турнире происходят в мире тенниса каждый год. Всегда обсуждается неудобство из-за смены покрытия, отсутствие рейтинговых очков, еще более плотный график соревнований и тому подобное. Однако на этот раз российское теннисное сообщество демонстрирует удивительную солидарность. Глава ФТР и член МОК Шамиль Тарпищев тоже никогда не высказывался против поездки спортсменов на Игры и еще до решения Международной федерации тенниса говорил о том, что их игроки «проходят по рейтингу» и сыграют в Париже «полным составом».

Безумное заявление главы Олимпийского комитета россии

Стал ли дипломатический ответ Медведева на слова Винер катализатором, или что-то другое, однако уже впоследствии глава ОКР Станислав Поздняков выложил в своем Телеграм-канале заявление, где приравнял теннисистов не просто к бомжам, а к «иноагентам».

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мысли здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за границей, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и «СВО» [войны].

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны. Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

Непонятно, о какой именно дискуссии в российском теннисе идет речь (или дипломатический комментарий Медведева является дискуссией?) и какие именно теннисисты осудили политику своей страны и войну? За два года у нас нет ни одного примера четкого комментария от представителей российского тенниса с осуждением действий власти и военной агрессии против Украины.

Вообще за более чем два года полномасштабного вторжения ни Поздняков, ни пресс-служба ОКР не вспоминали о профессиональных теннисистах вплоть до сегодняшнего дня. Добавим, что Шамиль Тарпищев входит в состав исполкома комитета.

Однако уже не впервые слова «теннисист» и «иноагент» появляются в одном контексте. Еще в декабре 2022 года одиозный депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, что обращался в Министерство юстиции о внесении Дарьи Касаткиной в список иноагентов. «Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в прекращении противоправных действий теннисистки», — заявил тогда Терюшков.

Станислав Поздняков и сам должен хорошо знать, что заявления или действия российских теннисистов не подпадают под определение «иностранный агент», и МОК не требует от них подписывать декларации с осуждением войны или власти. Поэтому такое резкое заявление спортивного чиновника выглядит довольно странным.

Впрочем, если заявление Позднякова увидит глава МОК Томас Бах, который недавно заявил, что читает новости в Телеграме, для него эти слова главы ОКР потенциально станут очередным поводом вспомнить о теннисе в контексте положительного примера «нейтральности» и как аргумент пропустить всех теннисистов в Париж из-за их якобы антивоенной позиции.

Оправдать и защитить

Поддержали позицию теннисистов и не поняли слова об «иноагентах» почти все представители российского спортивного сообщества, у которых росСМИ поинтересовались их мнением.

Традиционно не терпят поездку на Олимпиаду те федерации, в которых есть представители «силовых» клубов ЦСКА и Динамо, которых не пустили на Игры их международные федерации, многолетние сторонники Владимира Путина и российской армии. Поэтому, так же как и в теннисе, представители как среди спортсменов, так и среди функционеров, в борьбе и велоспорте не выступают за отказ от ОИ при условии успешной квалификации.

Министр спорта Олег Матыцин, который ранее уже объяснял, чем грозит официальный бойкот России, на слова Станислава Позднякова заявил, что «обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене» является «неприемлемой» и в очередной раз подчеркнул, что даже в нейтральном статусе они все равно будут представлять на Олимпиаде свое государство.

«Мы знаем, что это российские спортсмены, — сказал Матыцин. — И они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета. Сейчас на нас обращены пристальные взгляды всего мирового спортивного сообщества, поэтому особенно важно продемонстрировать пример консолидации, не давать поводов для разобщенности».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь подтвердил поддержку от кремлевского диктатора.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение. И на последних спортивных совещаниях президент именно об этом говорил».

Станислав Поздняков после волны критики опубликовал уже не такое категоричное заявление, но почему-то прибегнул к лексике военкоров, упомянув о «баррикадах» и «линии разграничения».

«В своем комментарии от 26 февраля руководитель пресс-службы главы государства констатировал, что в россии нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов на олимпийских играх в Париже. Полностью согласен с этим утверждением, которое, в частности, подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по этому вопросу.

Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет россии — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает другую сторону «баррикад» и линий разграничения, которые настойчиво возводит Лозанна с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме.

Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян, заведомо унизительных условиях.

Также необходимо должным образом поблагодарить каждого, кто не остается сейчас равнодушным к развернувшейся дискуссии по поводу выступления «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», а именно такая формулировка содержится в решении исполкома МОК, на Играх в Париже. Независимо от позиции и мнений, которые изложены на текущий момент».

Однако на защиту теннисистов стала олимпийская чемпионка и еще один одиозный депутат Светлана Журова. Журова, хоть и не знает, что российские теннисисты имеют контракты со своей федерацией и за карьеру получали от нее финансирование (в том числе и во время прошлого олимпийского сезона), однако она подтвердила известный факт, что никто из теннисистов действия российских властей не осудил.

«Теннисисты — заложники этой ситуации. Я даже немного оправдываю их сейчас. У них такая специфика, что практически нет соревнований, которые бы финансировались в россии. Они живут и тренируются на Западе и вынуждены это делать, поскольку по-другому никак. И свои расходы они оплачивают сами. Поэтому претензии к ним предъявлять сложно. У тенниса так будет всегда. И либо мы это принимаем, либо нужно всех сразу записывать в иноагенты. Такова специфика вида спорта. Призывать их к какой-то гражданской позиции? Но теннисисты же не говорят плохо о стране. Вот когда они начнут это делать в интервью, что-то говорить, тогда, наверное, будут подпадать под иноагентов, как наши звезды, которые уехали. Но пока что я от них не слышала ничего плохого в адрес россии».

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев соглашается с тем, что критики в адрес власти не было.

«Теннисисты — это немного обособленная группа спортсменов, которые с детства тренируются за свой счет, а не за деньги государства. Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них свое представление о том, где участвовать. Если они подписывали документы, осуждающие политику России и т.д., то пусть это будет на их совести. Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, еще можно отнести к иноагентам, хотя я не знаю таких, которые прямо выступают против России […] Все знают, откуда они. Если бы они выступали против России, то они бы поменяли спортивное гражданство и выступали бы за другие страны. Но в данном случае они просто хотят выступить на Олимпиаде».

Как бы там ни было, на федеральном уровне теннис сейчас рекламируют и продвигают семимильными шагами.

Например, в «Лужниках» был открыт современный Дворец тенниса, который стал еще одной базой для теннисистов из центра «Спартак» (именно с ним связаны подсанкционные олигархи Андрей Бокарев и Геннадий Тимченко). Бокарев, который является главным инвестором российского тенниса и вице-президентом ФТР, заявил, что тренировки сборной можно сосредоточить именно в новом Дворце тенниса.

Тем временем в учебных и спортивных заведениях россии и на оккупированных ею регионах Украины продолжается «Фестиваль спортивного кино» в рамках федерального проекта партии «Единая россия». Одной из главных лент кинопоказа является документальный фильм о Шамиле Тарпищеве, в котором рассказывают о жизни теннисного функционера, демонстрируют победы россиян на Олимпиаде и сборной россии над сборной Франции в финале Кубка Дэвиса.

btu.org.ua