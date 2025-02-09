Даллас. Рууд и Пол продолжают борьбу за титул, Шаповалов гарантировал себе место в топ-50 после выхода в полуфинал

На турнире АТР 500 в Далласе определились участники 1/2 финала



Даллас, США • 3-9 февраля • хард (зал) • $3,035,960

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада) – Томаш Махач (Чехия, 6) 7:6(5), 6:0

Томми Пол (США, 3) – Райли Опелка (США, WC) 7:6(3), 6:2

Жауме Мунар (Испания) – Маттео Арнальди (Италия, 8) 6:4, 3:6, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Ёсихито Нисиока (Япония) 7:5, 3:2 отказ

• Денис Шаповалов впервые с октября 2022 года вышел в полуфинал турнира АТР 500. Всего в карьере канадского теннисиста это будет 21-й полуфинал на уровне основного тура. Благодаря этому результату Шаповалов вернется в топ-50 мирового рейтинга, откуда выпал в октябре 2023 года. За выход в финал турнира в Далласе Шаповалов сыграет против американца Томми Пола, которому уступает 1-2 в личных встречах.

• Жауме Мунар вышел вперед в противостоянии с Маттео Арнальди, обыграв его в третий раз за пять матчей (впервые сыграли друг с другом на харде). Испанский теннисист шестой раз в карьере сыграет в полуфинале турнира АТР и впервые сделает это на харде в зале. Следующим соперником Мунара станет пятая ракетка мира Каспер Рууд, которому испанец проиграл в этом году в пятисетовом матче на Australian Open (общий счет их противостояния 4-1 в пользу норвежца).

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