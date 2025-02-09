Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Вечером, 8 февраля, на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) прошел большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием стал поединок в супертяжелом весе – на ринге встретились известный британский супертяжеловес и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (27-2, 15 КО).

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Победу единогласным решением судей одержал Чисора – 114:112, 116:110, 117:109. Дерек отправил шведа дважды в нокдаун.

Этот бой стал 49-м для Чисоры на профи-ринге. Дерек после боя предложил фанатам выбрать ему соперника для 50-го файта, предоставив фотопортреты трех звезд бокса – Александра Усика, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Публика сорвалась, когда Дерек предложил бой против Усика и Джошуа, а вот поединка против Дюбуа они не захотели.

В 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

sport.ua