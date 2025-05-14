Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри дал надежду болельщикам на возвращение. «Цыганский король» опубликовал фото после последней тренировки.

«Отличная работа сегодня в зале – 12 раундов бокса», – написал Фьюри в Инстаграме.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

ФОТО. «Это была отличная работа». Фьюри показал, в какой он сейчас форме

sport.ua