Connect with us
Бокс

Бойца, который предал Украину, жестко нокаутировали в бою. Выбежали врачи

Бойца, который предал Украину, жестко нокаутировали в бою. Выбежали врачи

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Олейник

Бывшего бойца UFC Алексея Олейника жестко нокаутировали.

Олейник дебютировал в турнире кулачных боев BKFC, который прошел в Арабских Эмиратах. Соперником Алексея стал бразилец Жеронимо Дос Сантос. Бразилец нокаутировал Олейника, попав мощным ударом в челюсть. Предатель Украины сразу разлегся на канвасе, ему понадобилась помощь медиков.

В 2015 году Олейник принял российское гражданство и предал Украину. Уроженец Харькова является сторонником политики террориста Путина.

Ранее звезда UFC грузин Илия Топурия высказался о войне в Украине, которую устроили террористы из россии.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Бокс
aquapolis