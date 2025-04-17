Разыгрывающий Милуоки Лиллард излечился от тромбоза, но пропустит первый матч серии плей-офф против Индианы

34-летний Дамиан Лиллард возобновит контактные тренировки и приступит к набору необходимой формы

Разыгрывающий защитник Милуоки Бакс Дамиан Лиллард излечился от тромбоза глубоких вен в правой икре.

34-летний игрок больше не принимает препараты, разжижающие кровь. Лиллард возобновит контактные тренировки и приступит к набору необходимой формы, но первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной Конференции против Индианы он пропустит.

Дамиан в нынешнем сезоне в среднем набирал 24,9 очков и 7,1 передач. Лиллард находится вне игры с середины марта.

Также в нынешнем сезоне защитник Бакс в девятый раз за свою карьеру принял участие в Матче всех звезд.

Милуоки завершил регулярный чемпионат на 5-й позиции в таблице Восточной Конференции. Стартовый поединок его серии с Индианой состоится в субботу, 19 апреля.

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