Руан. Боусас Манейро сыграет против Свитолиной в 1/4 финала, Данилович выиграла седьмой матч подряд

На турнире WTA 250 во Франции известны участницы четвертьфиналов



Руан, Франция • 15-20 апреля • грунт (зал) • $275,094

Действующая чемпионка: Слоан Стивенс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Свитолина (Украина, 1) – Ангелина Калинина (Украина) 6:4, 6:0

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Варвара Грачёва (Франция) 6:3, 6:3

Моюка Утидзима (Япония, 5) – Лоис Буассон (Франция, WC) 1:6, 7:6(4), 6:4

Ольга Данилович (Сербия, 3) – Линда Фругвиртова (Чехия, LL) 6:2, 3:6, 6:4

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Линда Носкова (Чехия, 2) 6:4, 6:1

Джессика Боусас Манейро проведет второй четвертьфинал на уровне WTA в карьере. Впервые она сыграла на этой стадии в прошлом году в Гуанчжоу. За место в полуфинале испанка будет бороться с Элиной Свитолиной, которой проиграла в предыдущем сезоне на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Моюка Утидзима совершила камбэк во втором сете, проигрывая со счетом 1:5, и отыграла один матчбол. Японка второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. В октябре 2022 года она дошла до этой стадии в Монастире. Дальше Утидзима попробует остановить победную серию Ольги Данилович, которая в конце марта выиграла титул WTA 125 в Анталии.

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