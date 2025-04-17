Александр Пересунько приблизился к чемпионству в Словакии

Александр Пересунько (№87) – лидер «Прешова»

Победитель регулярного чемпионата ХК «Прешов» в составе с украинским форвардом Александром Пересунько выиграл второй финальный поединок плей-офф в первой словацкой лиге. Команда украинского легионера в присутствии 3 552 зрителей нокаутировала «Скалицу» (6:3) и повел в серии до четырех побед: 2–0.

Харьковчанин Пересунько в этом поединке нанес четыре броска по воротам, набрал два очка (1+1) и завершил встречу с коэффициентом полезности – «+2».

Напомним, что всего в плей-офф на счету 25-летнего Пересунько – 12 (7+5) очков в десяти играх.

sport.ua