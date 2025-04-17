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Футбол

Киммих – о вылете Баварии из ЛЧ: Мы очень разочарованы, но вы не виноваты, болельщики

Киммих - о вылете Баварии из ЛЧ: Мы очень разочарованы, но вы не виноваты, болельщики

    • Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала после поражения от миланского "Интера".

    "У нас была общая цель – выйти в финал и победить дома. Этого оказалось недостаточно, и мы очень разочарованы. Спасибо за вашу удивительную поддержку, дорогие болельщики. Вы не виноваты", – написал в социальных сетях футболист.

    Добавим, что по итогам четвертьфинальных матчей в полуфинал пробились: "Арсенал", "ПСЖ", "Барселона" и "Интер".

    www.ua-football.com

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