Виталий КЛИЧКО: «Это просто ужас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кличко

В воскресенье, 13 апреля 2025 года, россия совершила очередную террористическую атаку на Украину.

Недогосударство-агрессор ударило баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 34 человека. 119 человек получили ранения. На циничный поступок рашистов отреагировал мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

«Ужас в Сумах, где количество погибших уже более 30 человек. Среди них – и дети. россия беспощадно уничтожает украинцев. Несет огонь, разрушения, смерти и страдания.

Варвары не останавливаются.

И сегодня, как никогда важна наша сплоченность и единение. Совместные усилия ради одной цели – сохранить государство, сохранить наш народ. Только так мы сможем выстоять!», – написал Кличко в Телеграме.

sport.ua