БК Ровно дома обыграл Киев-Баскет и сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Киевляне были близки к досрочному выходу в финал, но сильная концовка в исполнении хозяев позволила им добиться победы

БК Ровно благодаря рывку в последней четверти одержал домашнюю победу над Киев-Баскетом и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги FAVBET-2024/25 — 77:73.

Хозяева убедительно провели первую четверть, выиграв ее с перевесом в 13 очков. Но следующий игровой отрезок остался за столичной командой, сумевшей нивелировать отставание до минимума — 33:34.

В третьей четверти гостям удалось перехватить инициативу, добившись перевеса в четыре очка. Менее четверти отделяло команду Дмитрия Забирченко от второй победы в серии и выхода в финал (дома киевляне, напомним, выиграли со счетом 75:69), но в концовке БК Ровно совершил рывок и добился победы со счетом 77:73.

Самым результативным игроком встречи стал легионер ровенчан Си Джей Уильямсон — 20 очков, 8 подборов. В составе киевлян дабл-даблом (16+14) отметился Ярослав Карпюк.

Третий и решающий матч за путевку в финал пройдет в Киеве. Напомним, вчера первым финалистом Суперлиги FAVBET сезона-2024/25 стал действующий чемпион Днепр, одержавший непростую выездную победу над Черкасскими Мавпами (77:74).

Суперлига FAVBET-2024/25. 1/2 финала. Второй матч

БК Ровно — Киев-Баскет — 77:73 (20:7, 14:26, 14:19, 29:21)

БК Ровно: Уильямсон (20 + 8 подборов + 5 передач — 3 потери), Фуллер (15), Соловьев (13), Шепелев (9 + 7 подборов), Шептицкий (8 + 4 передачи), Тимощук (6), Гарбар (6)

Киев-Баскет: Сушкин (19), Буренко (18), Карпюк (16 + 14 подборов), Клевзуник (10 + 8 подборов), Сандул (5 + 7 подборов), Зайцев (5)

Счет в серии — 1:1

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