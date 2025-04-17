Ферстаппен: Многие говорят о моём будущем, кроме меня

После финиша Гран При Бахрейна консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко высказал опасения, что Макс Ферстаппен может уйти из команды в конце сезона. В Джидде действующего чемпиона мира попросили прокомментировать слова Марко.

«Честно говоря, я не знаю, что сказать о его словах, – ответил Ферстаппен. – Я продолжаю работать над тем, чтобы улучшить машину. Очевидно, что уик-энд в Бахрейне получился не самым удачным для нас, и мы все чувствовали разочарование. Но мы продолжим попытки улучшить машину, и у нас есть несколько идей, которые команда собирается проверить.

Мои недели проходят в попытках улучшить ситуацию. Вам лучше сосредоточиться на комментировании гонок, а мне на пилотировании. Я не вижу необходимости думать о каких-то других сценариях.

Многие говорят о моём будущем, кроме меня самого. Как я сказал, я хочу сосредоточиться на машине и работе с людьми в команде. Это единственное, о чём я сейчас думаю, и я очень расслаблен.

Я счастлив, хотя и недоволен машиной, но так можно сказать про всех в команде. Мы все хотим стать лучше, и в этом нет никакого секрета, поэтому мы предпринимаем попытки прибавить».

Говоря о перспективах Red Bull Racing в этот уик-энд, Макс сказал: «Надеюсь, в Джидде мы выступим несколько лучше, чем в Бахрейне. Здесь больше быстрых поворотов, другой асфальт, и я надеюсь, что мы окажемся конкурентоспособнее, а наша форма будет чем-то средним между той, которую мы показали в Сузуке и в Бахрейне.

У нашей команды достаточно опыта, чтобы сосредоточиться на решении текущих проблем, но не в ущерб подготовке к 2026 году. Мы продолжаем тестировать различные решения. Я говорю не только о новинках, но и о работе с настройками. Команда постоянно ищет способы сделать машину лучше, и мы продолжим эту работу в этот уик-энд».

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