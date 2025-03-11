Mophie – новый официальный поставщик Red Bull Racing

В Red Bull Racing сообщили о подписании контракта с новым официальным поставщиком, выбрав для этого такую формулировку: команда перед стартом нового сезона «полностью заряжена».

Дело в том, что этим партнёром стала компания mophie (пишется именно с маленькой буквы), один из ведущих производителей автономных источников энергии и систем беспроводной зарядки. Контракт долгосрочный, и продуктами американской компании команда будет пользоваться во время путешествий на гонки и в дни Гран При.

Кроме того, коллекция сувенирной продукции Red Bull Racing пополнится изделиями производства mophie, которые будут выпускаться лимитированными сериями.



Кристиан Хорнер, исполнительный директор и руководитель команды: «Сезон Формулы 1 – это весьма напряжённое путешествие по всему земному шару, но преодолеть этот путь проще, если вы располагаете правильным оборудованием.

Мы рады, что к нам присоединилась компания mophie, которая будет поставлять команде портативные источники питания, что поможет нам всегда оставаться на связи и быть готовыми ко всему, как на трассах, так и во время путешествий с гонки на гонку.

Наше сотрудничество предполагает не только использование этих продуктов – благодаря ему мы будем всегда заряжены на победу».

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