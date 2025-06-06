В Монреале не ждут повторения прошлогодних проблем

Организаторы Гран При Канады считают предстоящий этап особенно важным и хотят доказать, что прошлогодние проблемы решены.

Проблемы были связаны с организацией, логистикой и плохой работой строителей – руководителю Формулы 1 Стефано Доменикали пришлось даже извиняться перед командами и партнёрами. Всё это помешало переговорам о продлении контракта. Он у канадской трассы и так весьма продолжительный – до 2031 года, но спонсоры и промоутер Octane хотят подписать новое соглашение, рассчитанное до 2035 года, чтобы иметь возможность долгосрочного планирования.

В руководстве Формулы 1 ждут, что этап на острове Нотр-Дам пройдёт гладко. В начале недели представители промоутера этапа, компании Octane, встретились с прессой, отчитавшись о ходе подготовки.

Чтобы избежать затоплений из-за ливневых дождей, моторхоумы для приема команд теперь расположены на двух этажах. Гидроизоляция паддока обошлась в 1 миллион долларов — в дополнение к счету в 1,3 миллиона долларов за аналогичные работы в 2022 году.

Поскольку 97% из примерно 350 000 зрителей воспользуются общественным транспортом, серьёзно доработана транспортная логистика, облегчён доступ к трибунам. Ремонт прилежащих дорог остановлен. Иначе организована охрана, приняты меры по недопуску зрителей на трассу до разрешения директора гонки.

Жан-Филипп Паради, исполнительный директор компании Octane: «В прошлом году все понимали, что нужно что-то менять. Мы поняли призыв Формулы 1 и добились серьёзного прогресса. Могу ли я гарантировать, что уик-энд пройдёт идеально? Гарантировать не могу, поскольку он проводится только раз в год, но я очень уверен в том, что прошлогодние проблемы не повторятся».

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