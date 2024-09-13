Крак: Узнав о контракте с Ньюи, я стал больше улыбаться

По итогам первой тренировки в Баку Фернандо Алонсо оказался на 7-й строчке протокола, а его напарник по Aston Martin Лэнс Стролл вообще не добрался до первой десятки и был явно недоволен работой машины.

«Трасса была в ужасном состоянии, – прокомментировал Майк Крак, руководитель команды, в эфире Sky Sports. – По-моему, когда мы начинали тренировку, то ехали на 6-7 секунд медленнее, чем в прошлом году. Даже под конец сессии тем был довольно низким, хотя и наша машина не отличается скоростью.

Но на состояние трассы, по-моему, жаловались все команды. Впрочем, по мере того, как асфальт покроется слоем отработанной резины, всё должно нормализоваться. Но нам нравится приезжать в Баку, и в прежние годы наша команда неплохо здесь выступала. Хотя самое главное на этой трассе – добраться до финиша, поскольку здесь всегда происходит много различных инцидентов.

Пока мы только готовимся к квалификации и гонке, а разбить машину в первой же тренировке было бы глупо. Мы постепенно готовим технику, работаем с настройками, стараемся добиться, чтобы гонщики почувствовали уверенность за рулём, и даже если они не вполне довольны машиной, самое главное – проехать побольше кругов.

У нас нет проблем с гонщиками, это с темпом машины проблемы. Поэтому мы должны упорно трудиться, добиваться улучшения ситуации, и шанс, что нам это удастся, есть. Кроме того, разумеется, с приходом Эдриана Ньюи наша команда стала для всех более привлекательной.

Когда я узнал о том, что с ним подписан контракт, я просто стал другим человеком! Я намного больше улыбаюсь и чаще смеюсь! Хотя, конечно, дело не во мне: у всей команды, у всех её сотрудников теперь прибавится уверенности, прибавится мотивации. Надо было видеть реакцию коллектива, когда Эдриана всем представляли – полагаю, мы сможем сделать шаг вперёд ещё до того, как он приступит к работе».

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