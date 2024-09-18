В Mercedes изменят раскраску машин в Сингапуре

Команда Mercedes представила специальную уникальную раскраску машин для Гран При Сингапура, разработанную в знак признания вклада компании Petronas и в честь её 50-летнего юбилея.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Petronas – давний и надёжный партнёр нашей команды, а 50-летний юбилей – серьёзная веха для любой компании.

Специальная раскраска машин – не только поздравление с юбилеем, но и признание важности роли Petronas в истории нашей команды и дань уважения нашему совместному пути».

В Mercedes решили показать специальную раскраску в Сингапуре из-за близости трассы к базе Petronas в Куала-Лумпуре, куда на следующей неделе с официальным визитом приедут Тото Вольфф, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

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