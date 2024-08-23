Стелла: У Норриса определённо есть чемпионские задатки

В своё время в Ferrari Андреа Стелла работал инженером Михаэля Шумахера, и сейчас он провёл параллели между отношением к работе, которое отличало семикратного чемпиона мира, и прогрессом Ландо Норриса.

«У Ландо определённо есть все чемпионские задатки, – заявил руководитель команды McLaren. – Он уже выступает на уровне, который в прошлом отличал некоторых великих чемпионов. И я заявляю, что Ландо по силам выиграть не один чемпионат мира.

Если говорить о чемпионате этого года, то мы, конечно, не собираемся сдаваться. Статистически наше отставание в личном зачёте довольно велико, и мы пытаемся догнать Макса Ферстаппена, хотя он не собирается упрощать нам задачу, в этом можно не сомневаться.

Но мы рады, что находимся в таком положении, и Ландо в нём оказался не потому, что ему кто-то помогал, а потому, что он отлично выступает. Вместе со всей нашей командой он на пути к своей цели. И его прогресс я бы сравнил с шагом, который Михаэль Шумахер сделал между сезонами 2003-го и 2004 гг., т.е. между своим шестым и седьмым титулами.

После 2003 года он сказал: «Я недоволен тем, как выступал в этом сезоне и должен прибавить». И результаты, которых он добился в 2004-м, были просто великолепными. Таков психологический настрой, типичный для чемпионов. Они постоянно стремятся стать лучше и используют для этого любые возможности».

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