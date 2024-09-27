Росберг: Ландо допускает слишком много мелких ошибок

В Сингапуре Ландо Норрис стартовал с поула и выиграл гонку, опередив на финише Макса Ферстаппена на 21 секунду. У него не было необходимости рисковать, но в подкасте Sky F1 Нико Росберг заявил, что был удивлён ошибками гонщика McLaren.

Нико Росберг: «Ошибки Ландо в гонке выглядели очень странно. Он дважды ударился о стену – оба момента были серьёзными, он мог не финишировать. Ему очень повезло, что он не сошел с дистанции.

В шпильке он вылетел достаточно далеко, сильно перетормозив. Потом врезался в ту же стену, где в прошлом году закончил гонку Расселл. Возможно, вы не помните, но он вылетел в третий раз, когда обгонял отставшую на круг машину Williams. Итак, в гонке было три опасных момента.

Я не помню, чтобы я, Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен, комфортно лидируя с преимуществом в 30 секунд, трижды ошибались. Выглядело это странно.

Я знаю, что этап в Сингапуре очень сложный, нужна полная концентрация и хорошая физическая подготовка, но я не знаю, почему было так много мелких ошибок. Ему нужно с этим справиться, если он хочет бороться за титул в этом году».

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