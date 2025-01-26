Айо Комацу впечатляет зрелый подход Оливера Бермана

Оливеру Берману предстоит первый полный сезон в Формуле 1 в составе Haas, но в американской команде не сомневаются в потенциале своего дебютанта и в том, что ему уготовано успешное будущее.

Айо Комацу, руководителю Haas F1, нравится подход к делу, характерный для молодого британского гонщика, причём это стало очевидным уже после первой же тренировки, которую Берман провёл за рулём машины VF-23 в пятницу перед Гран При Мехико осенью 2023 года.

«Я сразу понял, насколько он хорош, – цитирует Комацу издание The Race. – Причём, речь о всех его качествах в комплексе, а не только о скорости, и я не раз это говорил. Я видел многих новичков, которые проводили пятничные тренировки и ехали быстро, но затем многим из них приходилось прикладывать очень серьёзные усилиях, чтобы подтвердить свою скорость. Но Оливер не такой.

У меня уже было достаточно полное представление о его гоночном потенциале, но больше всего меня заинтересовало, что он действительно очень хорошо понимал, какие задачи ему предстоит выполнять по ходу той тренировки в Мехико, и что нужно от него команде.

Он отлично с ними справился…, а затем на совещании с командой очень спокойно работал с инженерами, объяснял свои ошибки, и мне даже не верилось, что ему всего 18 лет».

Очередную проверку в боевых условиях Берман прошёл в прошлом году в Баку, когда заменял дисквалифицированного на одну гонку Кевина Магнуссена.

«Надо отдать Оливеру должное, он чётко выполнял инструкции команды по работе с резиной, но его задачу мы сформулировали слишком консервативно, – добавил Комацу. – Поэтому Нико Хюлкенберг ехал на много быстрее, однако это команда сработала недостаточно эффективно. Мы должны были сразу сказать Берману, что ошиблись, когда задавали ему ориентиры.

Нико атаковал более агрессивно, но при этом его шины были в нормальном состоянии, и он мог ехать быстрее. И мы должны были объяснить это Оливеру, но не сделали этого. В итоге в конце первого отрезка нам пришлось просить его уступить позицию напарнику, и, конечно, Оливеру это не понравилось.

Его вполне можно понять. Он сделал то, что мы просили, но по радио высказал претензии. Но это было правильно, он ведь не спорил с командой. Потом мы всё обсудили, выяснили, что мы сделали не так, что можно было сделать лучше, и продолжили работать дальше. Но и тогда, когда ему уже исполнилось 19 лет, он проявил достаточную зрелость и признал: «Да, я был недоволен, но это была инструкция команды, поэтому я без колебаний её выполнил. В конечном итоге тот эпизод не повлиял на его результат.

Оливер всегда работает очень спокойно, видит картину во всей её полноте, умеет выполнять поставленные перед ним задачи и быстро учится. Мне хочется посмотреть, каких улучшений мы сможем добиться общими усилиями».

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