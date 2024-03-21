Цунода уверен, что вполне может бороться за очки

Юки Цунода считает, что ему вполне удаётся нормально проводить квалификации, однако в гонках пока не всё складывается удачно. Но японский гонщик Visa RB уверен, что шансы бороться за очки у него есть.

Юки Цунода: «Мне очень нравится Мельбурн, нравится эта трасса, я прилетел в Австралию пару дней назад и уже успел получить массу приятных впечатлений, в том числе наслаждался местной кухней.

Правда, до вчерашнего дня ещё чувствовались последствия смены часовых поясов, но по крайней мере эти два дня я нормально высыпался и чувствую, что вполне готов к гоночному уик-энду, и у меня отличный настрой.

Но прогнозировать, каких результатов мы можем добиться, пока сложно, всё-таки это только третья гонка сезона. Хотя ожидаю, что мы будем примерно на том же уровне, что и на двух предыдущих этапах, т.е. сможем бороться за позиции близко к первой десятке.

Если бы предыдущие гонки сложились удачно, то мы вполне могли бы заработать очки. Надо только приложить максимум усилий и всё собрать воедино – тогда наши дела пойдут нормально и в гонке. Квалификации мы и сейчас проводим стабильно и уверенно, поэтому надо продолжать работать в этом же ключе и, конечно, стараться добиваться улучшений.

Именно такие задачи стоят перед нами в этот уик-энд».

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